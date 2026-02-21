Real macht Ernst bei Schlotterbeck

Der Vertrag von Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund läuft 2027 aus. Der BVB setzt alles daran, den Kontrakt zu verlängern, entschieden hat sich der Abwehrchef aber nach wie vor nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut einem Bericht der ‚as‘ ruft die offene Vertragssituation immer stärker Real Madrid auf den Plan, Schlotterbeck soll unter stetiger Beobachtung aus Madrid stehen. Mehr noch: Laut der Sporttageszeitung kommen die Königlichen der Verpflichtung des 26-Jährigen immer näher, die mögliche Ablösesumme wird auf von rund 50 Millionen taxiert.

Erster Interessent springt ab

Auch der FC Barcelona war lange an dem Innenverteidiger interessiert, soll sich nun aber laut der ‚Sport‘ aus dem Rennen verabschiedet haben. Die Katalanen priorisieren für den kommenden Sommer einen neuen Mittelstürmer, der das Erbe von Robert Lewandowski (37) antreten soll, und wollen sich mit dem Erzrivalen nicht in ein kostspieliges Wettbieten ziehen lassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Königlichen steht der Dortmunder hingegen ganz oben auf der Liste. Nachdem sich die Transfers von Dayot Upamecano (27/Verlängerung beim FC Bayern) und Marc Guéhi (25/Wechsel zu Manchester City) zerschlagen haben, geht Madrid nun All-in beim deutschen Nationalspieler. Auch in der spanischen Presse ist der Name Schlotterbeck mittlerweile in aller Munde.

Ein „moderner Kaiser“ für das Bernabéu

Die ‚as‘ lobt den 1,91-Meter großen Hünen in den höchsten Tönen: „Wenn er gesund bleibt, ist er ein moderner Kaiser, vielseitig einsetzbar und eine Garantie für das nächste Jahrzehnt.“ Ähnlich sieht es auch die sportliche Führung von Real Madrid. Nach zahlreichen Treffen in den vergangenen Wochen ist man sich einig, dass die Weichen für die Verpflichtung des Linksfußes gestellt sind. In der spanischen Hauptstadt schätzt man neben seinen guten Leistungen für den BVB und der deutschen Nationalmannschaft insbesondere seine Mentalität.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Madrid hofft man darauf, dass ein Transfer durch die hervorragenden Beziehungen beider Klubs deutlich erleichtert wird. Seit 2019 haben die Königlichen keine Ablösesumme mehr für einen Spieler über 20 Jahren gezahlt. Von Schlotterbeck ist man aber so überzeugt, dass man die Serie nun durchbrechen will.