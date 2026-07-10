Top-Option für Matic

Nemanja Matic könnte im Spätherbst seiner Karriere noch einmal für einen Spitzenklub auflaufen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, wurde der 37-Jährige mittlerweile Juventus Turin angeboten. Die Bianconeri rund um Trainer Luciano Spalletti sollen einer Verpflichtung des Serben keineswegs abgeneigt sein. Insbesondere aufgrund der internationalen Erfahrung des Sechsers ist man in Turin der Meinung, dass er kurzfristig eine Verstärkung sein kann.

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Matic steht derzeit bei der US Sassuolo unter Vertrag und verdient dort jährlich rund zwei Millionen Euro. Sein Arbeitspapier bei den Neroverdi läuft jedoch nur noch bis 2027. Die Alte Dame muss vor weiteren Neuzugängen im Mittelfeld allerdings zuerst Platz im Kader schaffen. Arthur (29) und Douglas Luiz (28) gelten dabei als potenzielle Verkaufskandidaten.