115 Millionen: City führt im Transferrennen

Im Transferpoker um Elliot Anderson hat Manchester City offenbar die besten Karten. Laut ‚BBC‘ haben die Skyblues Manchester United im Werben um den 23-jährigen Mittelfeldspieler von Nottingham Forest inzwischen abgehängt. Das habe vor allem damit zu tun, dass die Red Devils sehr zögerlich auf die hohen Forderungen der Tricky Trees reagieren.

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Dem Vernehmen nach steht eine Ablöse im Bereich von 115 Millionen Euro zur Debatte. Zwischen City und Nottingham bestehe zwar auch noch eine größere Diskrepanz in der Evaluation der potenziellen Ablöse, allerdings tendiere Anderson stark in Richtung Etihad Stadion. Auch der FC Chelsea soll sich zuletzt mit dem Nationalspieler beschäftigt haben.