Inter: Top-Anfrage für Dumfries

Denzel Dumfries am Ball für Inter Mailand @Maxppp

Der FC Liverpool sucht nach der Verletzung von Jeremie Frimpong Verstärkung für die rechte Abwehrseite. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, haben die Reds bei Inter Mailand wegen Denzel Dumfries angefragt. Da der 29-Jährige derzeit ebenfalls verletzt ist, gestaltet sich ein sofortiger Deal schwierig. Der Niederländer hatte bereits im September erklärt, dass er sich einen Wechsel in die Premier League vorstellen könnte.

Der Vertrag von Dumfries bei den Mailändern läuft noch bis 2028, doch die Nerazzurri könnten den Abgang ihres Starspielers nutzen, um sich auf der rechten Schiene zu verjüngen. Brooke Norton-Cuffy (22), zurzeit beim FC Genua unter Vertrag, wird bei den Italienern als möglicher Ersatz gehandelt. Curtis Jones könnte in die entgegengesetzte Richtung wechseln. Die Vertragsverhandlungen des 25-Jährigen mit Liverpool stocken, da er sich nicht als zentralen Bestandteil des Projekts sieht. Inter wittert beim Engländer, dessen Arbeitspapier 2027 ausläuft, ein Schnäppchen.

