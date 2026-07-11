40 Millionen: Atlético tütet Hjulmand-Transfer ein

Atlético Madrid hat sich die Dienste von Morten Hjulmand gesichert. Wie die Colchoneros offiziell mitteilen, unterschreibt der 27-Jährige in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2031. Sporting Lissabon erhält dem Vernehmen nach im Gegenzug eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro, bis zu fünf weitere Millionen könnten per Boni dazu kommen.

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¡Bienvenido, Hjulmand! 🔴⚪



Acuerdo con el Sporting CP para el traspaso del centrocampista internacional danés, quien firma por nuestro club hasta 2031.



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Mit Hjulmand verliert Sporting zwar seinen Kapitän und absoluten Leistungsträger, darf sich aber über ein sattes Transferplus freuen. Erst im Sommer 2023 hatten die Portugiesen knapp 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch gelegt. Bei Atlético erhofft sich der dänische Nationalspieler nun, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.