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40 Millionen: Atlético tütet Hjulmand-Transfer ein

von Daniel del Federico
1 min.
Morten Hjulmand nach einem Tor @Maxppp

Atlético Madrid hat sich die Dienste von Morten Hjulmand gesichert. Wie die Colchoneros offiziell mitteilen, unterschreibt der 27-Jährige in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2031. Sporting Lissabon erhält dem Vernehmen nach im Gegenzug eine Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro, bis zu fünf weitere Millionen könnten per Boni dazu kommen.

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Mit Hjulmand verliert Sporting zwar seinen Kapitän und absoluten Leistungsträger, darf sich aber über ein sattes Transferplus freuen. Erst im Sommer 2023 hatten die Portugiesen knapp 20 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch gelegt. Bei Atlético erhofft sich der dänische Nationalspieler nun, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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