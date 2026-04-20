Eintracht klärt Futkeu-Zukunft

Obwohl Noel Futkeu noch bis 2027 bei Greuther Fürth unter Vertrag steht und der Stürmer zu den unumstrittenen Leitungsträgern gehört, muss man am Ronhof wohl ohne den 23-Jährigen planen. Die Entscheidung über die Zukunft des gebürtigen Esseners wurde in Frankfurt getroffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Eintracht-Insider Christopher Michel berichtet, wird die SGE die Rückkaufoption aktivieren und Futkeu zurück in die Bankenmetropole holen. Eine Zukunft soll er dort aber nicht haben, die Frankfurter wollen die ausgezeichnete Marktlage des Stürmers nutzen und ihn zu Geld machen.

Fürth wird mit der festgeschriebene Ablösesumme von 1,3 Millionen Euro entschädigt. Vor zwei Jahren hatten die Franken ihrerseits überschaubare 250.000 Euro nach Frankfurt überweisen müssen und können so ein deutliches Transferplus bilanzieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Futkeu aber deutlich mehr wert ist und der Eintracht-Plan aufgehen wird, machte er am vergangenen Wochenende deutlich. Beim 3:2-Sieg gegen Aufstiegsmitfavorit Darmstadt 98 erzielte er einen Hattrick. Es waren die Saisontore 13, 14 und 15 für den Rechtsfuß. Der RSC Anderlecht soll bereits die Fährte aufgenommen haben.