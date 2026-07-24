Ungewöhnlich: Klopp-Berater bekommt DFB-Posten

Um Jürgen Klopp als Bundestrainer zu gewinnen, war der DFB offenbar zu großen Zugeständnissen bereit. Wie die ‚Bild‘ berichtet, platziert der 59-Jährige auch seinen Berater im Team. Marc Kosicke soll sich unter Klopp für die Strategie und Entwicklung der Nationalmannschaft verantwortlich zeichnen. Für den Posten legt der Agent seine Beratertätigkeiten für andere Klienten nieder und ist als Geschäftsführer seiner Firma Projekt Five zurücktreten.

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Schon die Spende an die RB-Stiftung Wings for Life in Höhe von einer Million Euro, zu der sich der Deutsche Fußball-Bund bereit erklärt hat, um Klopp aus seinem RB-Vertrag auszulösen, stellt ein Novum dar. Noch nie wurde eine Ablöse, auch wenn sie in diesem Fall als Spende deklariert wird, für einen Bundestrainer gezahlt. Ebenso wenig hat einer der zwölf Bundestrainer zuvor seinem Berater eine Position beim DFB verschafft. Am heutigen Freitag wird Klopp im Rahmen einer Pressekonferenz um 11 Uhr vorgestellt. FT berichtet per Live-Ticker von der Präsentation.