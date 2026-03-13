Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

St. Pauli teilt bittere Sands-Diagnose mit

von Lukas Weinstock - Quelle: fcstpauli.com
James Sands verlässt humpelnd den Platz @Maxppp

Der FC St. Pauli muss im Saisonendspurt auf Leistungsträger James Sands verzichten. Die Kiezkicker teilen mit, dass ärztliche Untersuchungen eine Sprunggelenksverletzung ergeben haben, die einen operativen Eingriff nach sich zieht. Diesem werde sich der 25-Jährige am heutigen Freitag in München unterziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Vereinsangaben wird Sands mehrere Monate ausfallen, was gleichbedeutend mit dem Saison-Aus ist. Die Verletzung zog er sich am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (0:0) zu, als er nach 81 Minuten verletzungsbedingt den Platz verlassen musste. Im Kampf gegen den Abstieg kann der Mittelfeldakteur seiner Mannschaft in der laufenden Spielzeit nicht mehr helfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
St. Pauli
James Sands

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
St. Pauli Logo FC St. Pauli
James Sands James Sands
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert