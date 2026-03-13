St. Pauli teilt bittere Sands-Diagnose mit

Der FC St. Pauli muss im Saisonendspurt auf Leistungsträger James Sands verzichten. Die Kiezkicker teilen mit, dass ärztliche Untersuchungen eine Sprunggelenksverletzung ergeben haben, die einen operativen Eingriff nach sich zieht. Diesem werde sich der 25-Jährige am heutigen Freitag in München unterziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Vereinsangaben wird Sands mehrere Monate ausfallen, was gleichbedeutend mit dem Saison-Aus ist. Die Verletzung zog er sich am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt (0:0) zu, als er nach 81 Minuten verletzungsbedingt den Platz verlassen musste. Im Kampf gegen den Abstieg kann der Mittelfeldakteur seiner Mannschaft in der laufenden Spielzeit nicht mehr helfen.