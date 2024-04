„Gespräche geführt“: Wohin wechselt Casteels?

Koen Casteels (31) möchte sich mit Blick auf seinen künftigen Arbeitgeber alle Optionen offenhalten. Im Interview mit den gemeinsamen Redaktionen von ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ und ‚Aller-Zeitung‘ sagt der vertraglich nur noch bis zum Sommer an den VfL Wolfsburg gebundene Schlussmann: „Ich habe Gespräche geführt, das ist ja normal, weil ich Stand jetzt ab dem 1. Juli ohne Verein bin. Daher muss man Gespräche führen. Aber ich habe noch nirgends unterschrieben.“

Schon länger steht fest, dass Casteels seine Zelte in der Autostadt im Anschluss an die Saison abbrechen wird. Während die Wolfsburger in Kamil Grabara (25/FC Kopenhagen) bereits einen Nachfolger gefunden haben, könnte die Entscheidung von Casteels erst in einigen Monaten fallen. „Es kann auch sein, dass mein neuer Klub erst nach der EM feststehet. Ich lasse alles offen. Es gibt kein bestimmtes Land, in dem ich spielen möchte“, so der belgische Keeper, der beim diesjährigen Turnier aufgrund der Verletzung von Nummer eins Thibaut Courtois (31) möglicherweise zwischen den Pfosten stehen wird.