41 Millionen: Tielemans mit neuem Klub einig

Mit der belgischen Nationalmannschaft scheiterte Youri Tielemans äußerst unglücklich im WM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2). Der 29-Jährige konnte das Drama jedoch nur von außen ansehen, da er sich beim Aufwärmen vor der Partie verletzte. Die goldene Generation der Belgier bleibt ohne großen Titel. Diese will sich der Kapitän der Roten Teufel nun offensichtlich auf Vereinsebene bei einem neuen Klub holen.

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Wie ‚The Athletic‘ zunächst berichtete, steht ein Wechsel von Youri Tielemans von Aston Villa zu Manchester United bevor. Laut Fabrizio Romano haben sich der Mittelfeldspieler und United bereits mündlich geeinigt. Die Villans können angesichts einer im Vertrag von Tielemans verankerten Ausstiegsklausel nicht viel tun. Diese liegt dem Vernehmen nach bei umgerechnet 41 Millionen Euro. Laut dem Transferexperten wird Manchester diese aktivieren.

Manzambi als Ersatz

Tielemans stammt aus der Jugend des RSC Anderlecht und galt sehr früh als absolutes Toptalent. Über die AS Monaco und Leicester City wechselte der Rechtsfuß 2023 nach Birmingham. In 134 Pflichtspielen kam Tielemans für die Villans auf zehn Tore und 25 Vorlagen.

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Villa hat indes bereits einen Ersatz im Auge. Johan Manzambi (20) steht vor einem Wechsel vom SC Freiburg zu den Engländern. Bis zu 70 Millionen Euro sollen für den Schweizer WM-Fahrer in den Breisgau fließen.