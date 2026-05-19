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St. Pauli: Vasilj-Nachfolger schon gefunden?

von Julian Jasch - Quelle: Bild | kicker
Johannes Schenk für Münster im Einsatz @Maxppp

Der FC St. Pauli beschäftigt sich offenbar mit Johannes Schenk (23). Der ‚Bild‘ zufolge zeigt der Bundesliga-Absteiger Interesse an dem Torhüter, der bei Preußen Münster über ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier verfügt. Dem ‚kicker‘ zufolge wäre im Fall der Fälle eine Ablöse im niedrigen siebenstelligen Bereich realistisch.

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Der Kiezklub befindet sich auf der Suche nach einem Nachfolger für die langjährige Nummer eins Nikola Vasilj (30), der kürzlich seinen Abschied verkündete. Schenk wird das Erbe augenscheinlich zugetraut. In Münster nahm der Ex-Münchner eine gute Entwicklung, konnte den Abstieg in Liga drei in dieser Saison aber nicht verhindern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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