Benfica verlängert mit Florentino

Benfica Lissabon und Florentino Luis gehen gemeinsam in die Zukunft. Der portugiesische Rekordmeister verkündete am gestrigen Donnerstagabend die Verlängerung mit dem Mittelfeldspieler. Das neue Arbeitspapier des 23-Jährigen läuft nun bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige portugiesische U21-Nationalspieler ist unter Trainer Roger Schmidt bei Benfica gesetzt. Bereits in 17 Pflichtspielen kam Luis in dieser Saison bereits zum Einsatz, davon 15 von Beginn an.