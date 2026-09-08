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Premier League

Gute Nachrichten für Jaissle

von Fabian Ley - Quelle: The Times
Lewis Hall für Newcastle im Einsatz @Maxppp

Newcastle United und Trainer Matthias Jaissle können langfristig auf Lewis Hall zählen. Wie die ‚Times‘ berichtet, hat der 22-jährige Linksverteidiger einem neuen bis 2031 datierten Vertrag zugestimmt. Sein bisheriges Arbeitspapier lief bis 2029.

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Hall war 2024 nach vorheriger Leihe fest für 33 Millionen Euro vom FC Chelsea zu Newcastle gewechselt und mauserte sich schnell zur Stammkraft auf der linken Defensivseite. Im Sommer baggerte Manchester United vergeblich am vierfachen englischen Nationalspieler.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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