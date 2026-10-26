Bundesliga
Ballon d’Or 2026: Das komplette Ranking
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@Maxppp
Die Zeremonie zur Verleihung des Ballon d’Or 2026 ist Geschichte. Als Sieger wurde Harry Kane gekürt. Der Torjäger war einer der vier Nominierten vom FC Bayern. Michael Olise belegt Platz neun, Luis Díaz Platz 24 und Dayot Upamecano Platz 26.
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Das Ballon d’Or-Ranking
- Harry Kane (FC Bayern)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Rodri (Manchester City/FC Barcelona)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris St. Germain)
- Ousmane Dembélé (Paris St. Germain)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Michael Olise (FC Bayern)
- Fabián Ruiz (Paris St. Germain)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (FC Barcelona)
- Achraf Hakimi (Paris St. Germain)
- Vitinha (Paris Sr. Germain)
- Declan Rice (FC Arsenal)
- Ferran Torres (FC Barcelona/Paris St. Germain)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Marc Cucurella (FC Chelsea/Real Madrid)
- João Neves (Paris St. Germain)
- Willian Pacho (Paris St. Germain)
- Gabriel (FC Arsenal)
- Lautaro Martínez (Inter Mailand)
- Nuno Mendes (Paris St. Germain)
- Luis Díaz (FC Bayern)
- Marquinhos (Paris St. Germain)
- Dayot Upamecano (FC Bayern)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- William Saliba (FC Arsenal)
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