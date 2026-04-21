Werders Plan mit VfB-Leihgabe Milosevic

Wenige Tage vor dem direkten Duell mit dem VfB Stuttgart (Sonntag, 15:30 Uhr) hat sich Peter Niemeyer zum Plan mit VfB-Leihgabe Jovan Milosevic (20) geäußert. Die ‚Bild‘ zitiert den Leiter Lizenzbereich des SV Werder Bremen: „Sollten wir Gespräche über eine weitere Zukunft anstreben, würden wir sie außerhalb des Spiels führen. Ich will da nichts ausschließen. Aber es ist noch nicht der Moment, konkreter zu werden. Wir müssen erstmal unser Ziel erreichen, danach wird es Gespräche zwischen dem VfB, Jovan und uns geben, ob es weitergehen kann.“

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Allerdings berichten ‚DeichStube‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend, dass sich Werder-Manager Clemens Fritz und VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth am Rande der Bundesliga-Partie zu einem Gespräch verabredet haben. Beim Treffen soll sich unter anderem über die Zukunft von Milosevic ausgetauscht werden. Die Bremer würden die Leihe des Mittelstürmers, der in Stuttgart noch einen bis 2029 datierten Vertrag besitzt, gerne verlängern. Auch der VfB steht diesem Plan im Falle des Klassenerhalts von Werder offen gegenüber, möchte aber erneut keine Kaufoption in einen etwaigen Deal integrieren.