Frankfurt: Toppmöllers Ansage für Wahi

Dino Toppmöller hat eine klare Botschaft an Eintracht Frankfurts Stürmer Elye Wahi gesendet. Der ‚kicker‘ zitiert den Trainer der SGE: „Am Ende liegt es natürlich an ihm, wie er seine Minuten nutzt, die er bekommt. Dass das jetzt erst mal der Weg ist, habe ich ihm klar gesagt.“ Zudem empfindet Toppmöller die Kritik an Wahi als „ehrlicherweise nachvollziehbar“.

Der 22-Jährige, nach Hugo Ekitiké (23) der zweitteuerste Einkauf der Frankfurter Vereinsgeschichte, kommt überhaupt nicht in die Spur. Der im Winter für 26 Millionen Euro verpflichtete Franzose spielte im gesamten Oktober bislang 20 Minuten, bei drei von fünf Spielen schmorte er über die gesamte Spieldauer auf der Bank. „Es passiert nichts aus Zufall, du musst dafür hart arbeiten. Das ist die Message, die wir ihm mitgegeben haben“, so Toppmöller.