Leipzig schaltet sich in Siltanen-Poker ein

von David Hamza - Quelle: Expressen
Ein weiterer Bundesligist streckt die Fühler nach Mittelfeld-Juwel Matias Siltanen (18) aus. Laut der schwedischen Zeitung ‚Expressen‘ hat RB Leipzig Kontakt aufgenommen. Spekuliert wird über einen Transfer noch im Januar.

Interesse an Siltanen wurde in den vergangenen Monaten auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Juventus Turin nachgesagt. Sein Klub, der schwedische Erstligist Djurgardens IF, fordert angeblich 20 Millionen Euro für den finnischen U21-Nationalspieler.

