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Ex-Bosse verklagen Wolfsburg

von Martin Schmitz - Quelle: kicker
1 min.
Peter Christiansen und Sebastian Schindzielorz auf der Bank @Maxppp

Die ehemaligen Bosse Peter Christiansen und Sebastian Schindzielorz gehen rechtlich gegen ihre Entlassungen beim VfL Wolfsburg vor. Das berichtet der ‚kicker‘. Ex-Sportdirektor Schindzielorz, der Mitte November vor die Tür gesetzt worden war, erwartet Klubvertreter am heutigen Montag zu einem Termin beim Arbeitsgericht Braunschweig. Dem Fachmagazin zufolge fordert der ehemalige Bundesligaprofi drei bis vier Jahresgehälter in Höhe von rund 750.000 Euro.

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Christiansen wiederum, der seinen Posten als Sportgeschäftsführer Anfang März räumen musste, sei mit der eigentlich vereinbarten Abfindungsregelung nicht einverstanden. Daher soll es zu einem anwaltlichen Austausch zwischen den Parteien kommen, weitere Schritte nicht ausgeschlossen. Wölfe-Aufsichtsrat Diego Benaglio reagierte gegenüber dem ‚kicker‘ mit Unverständnis: „Ich will mich dazu lieber nicht äußern. Am Ende des Tages muss jeder selbst in den Spiegel gucken können und selbst sein Fazit ziehen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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