Marin nach Ungarn

Marko Marin setzt seine Karriere in Ungarn fort. Wie Ferencvaros Budapest am Samstag mitteilte, hat der ehemalige deutsche Nationalspieler (16 Einsätze) beim Meister unterschrieben. Zuvor war der 32-jährige Offensivmann vereinslos.

Für Marin ist Budapest schon die zwölfte Station seiner Karriere. Bislang lief der Rechtsfuß unter anderem für Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, den FC Chelsea, den FC Sevilla und mehrere Klubs in kleineren Ligen auf.

📣 Transfer News | Marko Marin will continue his career in Ferencváros! ✍️#Fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/v9sIKvLCem