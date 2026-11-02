Michael Olise (24), der am Samstag im Spiel gegen Borussia Dortmund (2:2) verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, könnte einer längeren Ausfallzeit doch noch entgehen. Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ ist die Knieverletzung des französischen Nationalspielers nicht gravierend. Eine genaue Diagnose gab der Rekordmeister bisher nicht bekannt.

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Am gestrigen Sonntag war der Flügelspieler zur Behandlung an der Säbener Straße. Heute soll ein Fitnesstest entscheiden, ob Olise gegen Atlético Madrid (Dienstag, 21 Uhr) einsatzfähig wäre und die Reise nach Spanien antreten wird. Trotz der langen Ausfallliste mit Serge Gnabry (Oberschenkelprobleme), Jamal Musiala (Trainingsrückstand), Ismael Saibari (Syndesmosebandriss) und Luis Diaz (Muskelbündelriss) will der FCB bei Olise im Fall der Fälle kein Risiko eingehen.