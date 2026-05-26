Überraschende Wende bei Grealish?

Für Jack Grealish könnte sich bei Manchester City überraschend doch noch eine Zukunft ergeben. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, plant der designierte City-Coach Enzo Maresca Gespräche mit dem 30-Jährigen, um ihm eine neue Perspektive bei City aufzuzeigen. Demnach traue der Italiener Grealish weiterhin eine wichtige Rolle im Team zu.

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Der englische Nationalspieler soll sich gegen Ende der vergangenen Saison mit Pep Guardiola überworfen haben und verbrachte die zurückliegende Spielzeit anschließend auf Leihbasis beim FC Everton. Eigentlich galt ein dauerhafter Abschied aus Manchester bereits als wahrscheinlich. Durch den bevorstehenden Trainerwechsel könnte sich die Situation nun allerdings noch einmal komplett verändern.