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FT-Kurve Weltmeisterschaft

Nagelsmanns Wunschelf für die WM

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine 26 Auserwählten bekanntgegeben. Nur elf von ihnen können von Beginn an auflaufen. FT wagt eine Prognose.

von Lukas Hörster
3 min.
Bundestrainer Julian Nagelsmann @Maxppp

Manuel Neuer zurück ins DFB-Team und soll – sofern er seine Wadenverletzung ordentlich auskuriert – zum WM-Start gegen Curaçao am 14. Juni im Tor stehen. Die Viererkette vor ihm scheint in Stein gemeißelt: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum haben ihre Plätze sicher.

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Auf der Doppelsechs ist Aleksandar Pavlovic gesetzt, Angelo Stiller sein Backup. Um den zweiten Platz im Zentrum duellieren sich Felix Nmecha und Leon Goretzka. Den Dortmunder lobt Nagelsmann mittlerweile als „Weltklassespieler“. Auf solche verzichtet man sicherlich nur ungern in der Startelf.

Puzzle in den Offensive

In der Offensive schlüpft Leroy Sané in die „Herausfordererrolle“, so Nagelsmann. Gut möglich, dass das DFB-Team wie schon bei der EM ohne klassische Flügelstürmer, sondern eher mit drei Zehnern beginnt. In diesem Fall könnte Kai Havertz wie zuletzt gegen Ghana auf rechts beginnen, Nick Woltemade den Platz im Sturmzentrum übernehmen. Ein weiterer Startelf-Kandidat: Jamie Leweling. Dessen Stuttgarter Vereinskollege Deniz Undav dürfte weiter als Joker vorgesehen sein.

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Die mögliche DFB-Startelf

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