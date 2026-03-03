M’gladbach: Erneuter Rückschlag für Hack

Robin Hack bleibt in dieser Spielzeit vom Verletzungspech verfolgt. Der 27-Jährige hat im Training einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten und wird Borussia Mönchengladbach erneut mehrere Wochen fehlen. Trainer Eugen Polanski erklärte gegenüber der ‚Bild‘: „Bei Robin lief eigentlich alles super. Leider hat er sich jetzt diesen Faserriss zugezogen. Dementsprechend ist er wieder raus. Bedauerlicherweise ist das eine Nachricht, die nicht erfreulich ist. Nicht für Hacki und auch nicht für uns.“

Hack war erst vor zwei Wochen nach einer dreimonatigen Zwangspause infolge einer Meniskus-Operation ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. In der laufenden Saison kommt der Offensivakteur auf lediglich fünf Pflichtspieleinsätze. Ein kleiner Trost für die Fohlen: Nathan Ngoumou (25) steigt nach überstandenem Achillessehnenriss wieder ins Mannschaftstraining ein.