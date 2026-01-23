PSG: Wettbieten um Ramos?

Gonçalo Ramos weckt Begehrlichkeiten in der Premier League. Wie David Ornstein im ‚Transfers Podcast‘ berichtet, haben sowohl Aston Villa als auch Crystal Palace ein Auge auf den Mittelstürmer von Paris St. Germain geworfen und streben einen Wintertransfer an. Während der 24-Jährige beim Klub aus Birmingham einer von mehreren Kandidaten ist, sieht Palace in Ramos den idealen Ersatz für Jean-Philippe Mateta (28), der sich seinerseits mit dem AC Mailand einig ist.

Laut Ornstein möchte PSG Ramos allerdings in dieser Transferperiode nur äußerst ungern verkaufen. Zwar steht der portugiesische Nationalstürmer beim Hauptstadtklub nur selten in der Startaufstellung, einen qualitativ ebenbürtigen Ersatz zu finden sei allerdings nur schwer möglich und die Pariser möchten mit dem stärkstmöglichen Kader im Frühjahr um sämtliche Titel spielen.