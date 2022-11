DFB-Elf: Der Zeitplan bei Müller & Rüdiger

Thomas Müller und Antonio Rüdiger sollten Ende der Woche im Training der deutschen Nationalmannschaft mitmischen können. „Bei Thomas und Antonio gehen wir davon aus, dass sie am Samstag voll mit der Mannschaft trainieren werden“, äußerte sich Bundestrainer Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz zu den beiden Patienten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Müller hatte zuletzt mit muskulären Problemen in der Wade zu kämpfen, Rüdiger mit ähnlichen Symptomen im Oberschenkel. WM-Einsätze in Katar sind in beiden Fällen aber nicht in Gefahr. Aktuell verbringt die DFB-Elf die letzten Tage vor dem Großturnier im nahegelegenen Oman.