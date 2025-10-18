Menü Suche
M’gladbach: Polanski nimmt sich selbst in die Pflicht

von Lukas Hörster
Eugen Polanski an der Seitenlinie @Maxppp
Union Berlin 3-1 M'gladbach

Eugen Polanski zeigte sich nach der gestrigen Pleite von Borussia Mönchengladbach bei Union Berlin (1:3) zum Auftakt des siebten Spieltags der Bundesliga ernüchtert. Dabei nahm sich der Interimstrainer auf der anschließenden Pressekonferenz auch selbst in die Pflicht: „Anscheinend müssen wir noch mehr Feuer reinbringen vor dem Spiel. Dann seh ich das als unsere Aufgabe, das noch klarer zu definieren.“

Hintergrund: Gladbach hatte sich in der Anfangsphase von physisch erwartbar präsenten Hausherren abkochen lassen und lag schon nach 26 Minuten mit 0:2 zurück. Mit der zweiten Hälfte zeigte sich Polanski dann einverstanden, weiß aber auch, „dass die Ergebnisse irgendwann mal erzielt werden müssen.“ Aus bislang vier Spielen unter der Regie des 39-Jährigen holte die Borussia nur zwei Zähler. Der neue Sportchef Rouven Schröder sah die gestrige Partie vor Ort und wird bald über das weitere Vorgehen auf der Trainer-Position entscheiden.

