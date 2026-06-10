80-Millionen-Vorstoß bei Gvardiol

Die Gerüchteküche um Josko Gvardiol brodelt. Der 24-jährige Verteidiger von Manchester City wurde in den vergangenen Wochen mit dem FC Bayern und Real Madrid in Verbindung gebracht. Der deutsche Rekordmeister muss sich aber momentan hinten anstellen. Weil City den Kroaten gerne mit einem neuen Fünfjahresvertrag ausstatten würde, bleiben auf den ersten Blick nur zwei Optionen: Verlängerung in Manchester oder der Wechsel zu den konkret interessierten Königlichen.

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Bei genauerem Hinsehen hat aber noch ein dritter Klub Chancen. Nach FT-Informationen buhlt auch der FC Barcelona intensiv um Gvardiol. Dem 48-fachen Nationalspieler liegt sogar schon ein konkretes Vertragsangebot der Katalanen vor. Problematisch: Obwohl Barça eine Ablöse über 80 Millionen Euro plus Boni in Aussicht stellt, blocken die Engländer bislang noch komplett ab. Zu sehr sind die Skyblues darum bemüht, den Vertrag mit Gvardiol zu verlängern.

Momentan beharren die Citizens auf ihrem Standpunkt und wollen Gvardiol noch mindestens bis 2027 halten, selbst wenn er sich gegen eine langfristige Vertragsverlängerung entscheiden sollte. Sein derzeitiger Kontrakt ist noch bis 2028 gültig. Dementsprechend sitzt City am längeren Hebel. Ob Gvardiol sich noch ein weiteres Jahr gedulden kann, wird sich dann zeigen, wenn Barcelona und Real noch kräftiger aufs Gaspedal drücken.