Auslaufmodell: Die Kandidaten für die Riera-Nachfolge

Die 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund lässt die Hoffnungen auf eine erneute Europapokal-Teilnahme weiter schwinden. Albert Riera wird also das große Saisonziel wohl verfehlen. Viel problematischer ist allerdings die Menschenführung des Spaniers, die eine längerfristige Zusammenarbeit eigentlich ausschließt.

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In der kommenden Woche gegen den VfB Stuttgart wird Riera das Team zwar noch einmal anleiten, im Sommer soll aber dann ein neuer Chefcoach installiert werden. Ein weniger als halbjähriges Missverständnis also, das sich Markus Krösche durchaus ankreiden darf. Denn die Stimmen, die vor Riera gewarnt hatten, waren laut und auch glaubwürdig.

Leisere Lösung

Der neue Coach soll nun weniger Lautsprecher und mehr ein analytischer Teamplayer sein. Heiß gehandelt wird Matthias Jaissle, der erst kürzlich mit Al Ahli die asiatische Champions League erfolgreich verteidigen konnte. In Saudi-Arabien steht der 38-Jährige bis 2027 unter Vertrag, ließ zuletzt aber durchblicken, dass er sich einen Bundesliga-Wechsel perspektivisch vorstellen könne.

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Ebenfalls ein Kandidat: Der zurzeit vereinslose Ex-Trainer Adi Hütter, der zwar mit einem lauten Knall ging, sich aber inzwischen für seinen verbalen Ausrutscher bei der Vereinsführung entschuldigt hat. Zur Erinnerung: Seine Aussage, dass sich durch den Wechsel zu Borussia Mönchengladbach „nur die Farben ändern“ würden, ärgerte Fans und Vereinsbosse gleichermaßen.

Viele Namen

Weniger konkret, aber doch immer mal wieder genannt, wurden der kürzlich bei Fenerbahce entlassene Domenico Tedesco, Alexander Blessin (FC St. Pauli), Kjetil Knutsen (FK Bodö/Glimt) sowie Christian Eichner, der den Karlsruher SC im Anschluss an die Saison nach mehr als sechs Jahren verlassen wird.

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So oder so: Die Saison 2025/26 wird denen, die es mit der Eintracht halten, in keiner guten Erinnerung bleiben. Zu viel Chaos, keine klar erkennbare Spielidee und ein Kader, der weit davon entfernt ist, einen echten Mehrwertspieler wie zuletzt Hugo Ekitiké (23), Omar Marmoush (27) oder auch Randal Kolo Muani (27) hervorzubringen.