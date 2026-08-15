Überraschung: PSG lässt 35-Millionen-Transfer platzen

Zion Suzuki wechselt doch nicht zu Paris St. Germain. Wie ‚RMC‘ berichtet, ist der Transfer des Torhüters zum französischen Topklub auf der Zielgeraden geplatzt.

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Eigentlich waren sich PSG und Parma Calcio seit Tagen über ein Ablösepaket von 35 Millionen Euro einig, der Medizincheck sollte am heutigen Samstag über die Bühne gehen. Doch mit der Spielerseite gab es auf den letzten Metern Probleme, laut ‚RMC‘ forderten Suzukis Berater am Ende aus PSG-Sicht zu hohe Provisionen.

Den japanischen Nationalkeeper könnte es nun stattdessen in die Premier League ziehen. Fabrizio Romano zufolge arbeitet Aston Villa an der Verpflichtung des 23-Jährigen. Die Villans sollen Suzuki und seinen Arbeitgeber bereits kontaktiert haben.