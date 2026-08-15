Menü Suche
Kommentar 5
Ligue 1

Überraschung: PSG lässt 35-Millionen-Transfer platzen

Paris St. Germain zeigt sich dieser Tage auf dem Transfermarkt besonders umtriebig. Ein fast schon sicher geglaubter Deal kommt beim Champions League-Sieger aber doch nicht zustande.

von Fabian Ley - Quelle: RMC | Fabrizio Romano
1 min.
Luis Enrique @Maxppp

Zion Suzuki wechselt doch nicht zu Paris St. Germain. Wie ‚RMC‘ berichtet, ist der Transfer des Torhüters zum französischen Topklub auf der Zielgeraden geplatzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich waren sich PSG und Parma Calcio seit Tagen über ein Ablösepaket von 35 Millionen Euro einig, der Medizincheck sollte am heutigen Samstag über die Bühne gehen. Doch mit der Spielerseite gab es auf den letzten Metern Probleme, laut ‚RMC‘ forderten Suzukis Berater am Ende aus PSG-Sicht zu hohe Provisionen.

defaultAltAttribute

Den japanischen Nationalkeeper könnte es nun stattdessen in die Premier League ziehen. Fabrizio Romano zufolge arbeitet Aston Villa an der Verpflichtung des 23-Jährigen. Die Villans sollen Suzuki und seinen Arbeitgeber bereits kontaktiert haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Serie A
Premier League
PSG
Parma
Villa
Zion Suzuki

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Serie A Serie A
Premier League Premier League
PSG Logo Paris Saint-Germain
Parma Logo Parma FC
Villa Logo Aston Villa
Zion Suzuki Zion Suzuki
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert