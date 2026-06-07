FC Bayern: Teurer Doppelschlag nächste Woche fix?

Beim FC Bayern herrscht Optimismus, in der anstehenden Woche den Transfer von Ismael Saibari (25) final einzutüten. Das berichtet Fabrizio Romano. Nur noch letzte Feinheiten seien mit der PSV Eindhoven zu klären.

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Es sehe gut aus für einen Saibari-Wechsel, berichtet auch das ‚Eindhovens Dagblad‘ – am morgigen Montag finde ein weiteres Gespräch statt.

Die Ablöse für den flexiblen Offensivspieler könnte sich im Bereich von 50 bis 60 Millionen Euro bewegen – vom sich abzeichnenden Durchbruch im Ablösepoker und der Einigung über einen Vertrag bis 2031 berichtete FT bereits am Mittwoch. Den Medizincheck wird der marokkanische WM-Teilnehmer dann in den USA absolvieren.

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Zuversichtlich zeigen sich die Bayern laut Romano auch bei der Personalie Nathaniel Brown (22), wenngleich die Ablösedifferenz etwas größer sei als bei Saibari.

Eintracht Frankfurt, das eine schnelle Lösung anstrebt, will 60 bis 65 Millionen Euro für den Linksverteidiger sehen, die Münchner stellen sich rund 50 Millionen vor. Mit Brown selbst ist sich der Rekordmeister schon einig.