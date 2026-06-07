Menü Suche
Kommentar 52
Bundesliga

FC Bayern: Teurer Doppelschlag nächste Woche fix?

Der FC Bayern arbeitet an zwei teuren Neuzugängen. Gehen die Deals in der kommenden Woche über die Bühne?

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano | Eindhovens Dagblad
1 min.
Max Eberl im Interview @Maxppp

Beim FC Bayern herrscht Optimismus, in der anstehenden Woche den Transfer von Ismael Saibari (25) final einzutüten. Das berichtet Fabrizio Romano. Nur noch letzte Feinheiten seien mit der PSV Eindhoven zu klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es sehe gut aus für einen Saibari-Wechsel, berichtet auch das ‚Eindhovens Dagblad‘ – am morgigen Montag finde ein weiteres Gespräch statt.

Die Ablöse für den flexiblen Offensivspieler könnte sich im Bereich von 50 bis 60 Millionen Euro bewegen – vom sich abzeichnenden Durchbruch im Ablösepoker und der Einigung über einen Vertrag bis 2031 berichtete FT bereits am Mittwoch. Den Medizincheck wird der marokkanische WM-Teilnehmer dann in den USA absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter
defaultAltAttribute

Zuversichtlich zeigen sich die Bayern laut Romano auch bei der Personalie Nathaniel Brown (22), wenngleich die Ablösedifferenz etwas größer sei als bei Saibari.

N. Brown Verteidiger - 22 Jahre Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Deutschland Deutschland Nathaniel Brown
Tore 4
Gespielte Spiele 44
Gehalt/Monat 185 K€

Eintracht Frankfurt, das eine schnelle Lösung anstrebt, will 60 bis 65 Millionen Euro für den Linksverteidiger sehen, die Münchner stellen sich rund 50 Millionen vor. Mit Brown selbst ist sich der Rekordmeister schon einig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (52)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
FC Bayern
PSV
Frankfurt
Nathaniel Brown
Ismael Saibari

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
FC Bayern Logo FC Bayern München
PSV Logo PSV Eindhoven
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nathaniel Brown Nathaniel Brown
Ismael Saibari Ismael Saibari
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert