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Statt El Mala: Brightons neues Bundesliga-Ziel

von Daniel del Federico - Quelle: Sport Bild
1 min.
Tim Lemperle, Bazoumana Touré und Fisnik Asllani sind TSG Hoffenheim-Legenden @Maxppp

Brighton & Hove Albion sondiert den Markt nach potenziellen Alternativen zu Said El Mala (19). Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben die Engländer dabei Bazoumana Touré von der TSG Hoffenheim ins Visier genommen. Anfang Mai soll es bereits eine offizielle Anfrage für den 20-Jährigen gegeben haben.

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Trotz eines bis 2030 gültigen Vertrags ist die Zukunft von El Mala beim 1. FC Köln ungewiss. Mit Brighton war der Rechtsfuß zwar bereits sehr weit, doch der Deal hakt an der Ablöseforderung der Domstädter. Die kolportierten 50 Millionen Euro sind den Seagulls zu viel, deren Schmerzgrenze bei 35 Millionen Euro liegt. Touré, der auch beim FC Bayern München und dem FC Liverpool gehandelt wird, wäre mit einem Preisschild von rund 40 Millionen Euro die etwas günstigere Option.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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