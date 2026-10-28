Danilo unterschreibt letzten Vertrag

Routinier Danilo (35) hängt seine Fußballschuhe vorerst nicht an den Nagel. Laut Fabrizio Romano verlängert der Innenverteidiger seinen zum Ende des Jahres auslaufenden Vertrag bei Flamengo um ein weiteres Jahr, das dann wohl sein letztes im Profi-Fußball sein wird.

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Danilo war im Januar 2025 ablösefrei von Juventus Turin zu Flamengo gewechselt. Seitdem absolvierte er 57 Spiele für die Rubro-Negro, in denen er sechs Treffer erzielte. Die längste Zeit seiner Karriere war der Verteidiger für die Alte Dame in Italien aktiv. Noch im vergangenen Sommer war er auf der Position des rechten Verteidigers ein fester Bestandteil der brasilianischen WM-Auswahl.