An der Personalie Manuel Neuer scheiden sich die Geister. Auch Torwartlegende Sepp Maier wurde von ‚Sport1‘ zur Situation um den 40-Jährigen, dessen Nummer eins-Status und die aktuelle Verletzung befragt. Maier sagt deutlich: „Man darf Manuel auch nicht einfach abschreiben. Wenn er gesund ist und seine Leistung bringt, muss er spielen dürfen.“ Maier weiter: „Wenn Manuel richtig fit ist, gehört er für mich immer noch zu den besten Torhütern.“

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Dennoch schränkt der 82-Jährige ein: „Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man es gerne hätte. Und diesen Zeitpunkt kann auch ein Manuel Neuer nicht aufhalten.“ Dass sich Neuer ständig mit Verletzungen herumplagt, sieht Maier kritisch: „Wenn du schon beim normalen Gehen Schmerzen hast, musst du dir natürlich Gedanken machen. Du kannst deinen Körper nicht ständig überlisten. Irgendwann sagt er dir: Jetzt ist Schluss.“ Für den Sommer hätte Maier einen eindeutigen Ratschlag an Neuer: „Lass es sein, Manu. Du hast dem Fußball unglaublich viel gegeben, du hast alles gewonnen und musst niemandem mehr etwas beweisen.“