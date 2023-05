M’gladbach: Vorläufige Garantie für Farke

Daniel Farke wird mit Borussia Mönchengladbach die Saison zu Ende spielen. Erst danach soll die Entscheidung gefällt werden, ob der 46-Jährige auch noch in der kommenden Spielzeit die Fohlen betreut. Sportdirektor Roland Virkus sagt gegenüber der ‚Rheinischen Post‘: „Wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke trennen.“ Am Wochenende wollte sich der Manager zu dem Thema Trainerentlassung noch nicht äußern.

„Nach so einem Spiel willst du erst mal klarkommen mit deinen Emotionen. Deshalb wollte ich unmittelbar danach nichts sagen. Ich war total enttäuscht, das Spiel hat mich schon mitgenommen“, sagt Virkus über die 2:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Für die aktuell auf Platz elf stehenden Gladbacher geht es in den verbleibenden zwei Bundesligaspielen um die goldene Ananas. Nach den Partien gegen Bayer Leverkusen und den FC Augsburg will man am Borussia Park ein abschließendes Urteil über die Saison fällen.

