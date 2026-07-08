Menü Suche
Kommentar
Premier League

Einigung: United holt 58-Millionen-Zugang

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
Andrey Santos fixiert den Ball @Maxppp

Manchester United ist im Poker um Andrey Santos (22) der entscheidende Durchbruch gelungen. Laut ‚The Athletic‘ haben sich die Red Devils mit dem FC Chelsea auf einen Transfer in Höhe von umgerechnet rund 56 Millionen Euro plus knapp zwei Millionen an leicht erreichbaren Boni geeinigt. Die Blues erhalten zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Santos und United hatten sich bereits auf die persönlichen Vertragskonditionen verständigt, der Medizincheck soll nun zeitnah erfolgen. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte für Chelsea insgesamt 47 Einsätze. Nun zieht es den Brasilianer zum direkten Premier League-Konkurrenten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Chelsea
Andrey Santos

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Chelsea Logo FC Chelsea
Andrey Santos Andrey Santos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert