Einigung: United holt 58-Millionen-Zugang

Manchester United ist im Poker um Andrey Santos (22) der entscheidende Durchbruch gelungen. Laut ‚The Athletic‘ haben sich die Red Devils mit dem FC Chelsea auf einen Transfer in Höhe von umgerechnet rund 56 Millionen Euro plus knapp zwei Millionen an leicht erreichbaren Boni geeinigt. Die Blues erhalten zudem eine zehnprozentige Weiterverkaufsklausel.

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Santos und United hatten sich bereits auf die persönlichen Vertragskonditionen verständigt, der Medizincheck soll nun zeitnah erfolgen. Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte für Chelsea insgesamt 47 Einsätze. Nun zieht es den Brasilianer zum direkten Premier League-Konkurrenten.