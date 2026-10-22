PSG: Kvaratskhelia-Ersatz im Winter?

Paris St. Germain erwägt offenbar, im Winter einen Ersatz für Khvicha Kvaratskhelia (25) zu verpflichten. Das geht aus einem Bericht der französischen Sportzeitung ‚L’Équipe‘ hervor. Der Georgier hatte sich im Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt wohl mindestens bis März aus.

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Als interne Alternativen stehen unter anderem Désiré Doué und Ferran Torres sowie Mika Godts im Raum. Dennoch könnte der französische Meister im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden. Laut ‚L’Équipe‘ halten die PSG-Verantwortlichen Ausschau nach einem jungen Flügelspieler mit großem Entwicklungspotenzial.