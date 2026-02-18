Bayer aufgepasst: Poku hat einen Verehrer

Die SSC Neapel hat Interesse an Ernest Poku von Bayer Leverkusen. Wie die italienische Regionalzeitung ‚Il Mattino‘ berichtet, befindet sich der 22-jährige Flügelstürmer auf der Shortlist der Gli Azzurri für den Transfersommer. Die Vereinsführung des amtierenden italienischen Meisters möchte demnach erneut vor allem in Spieler unter 23 Jahre investieren, „die nach einigen Jahren bei Napoli potenziell einen Gewinn bringen“.

Poku ist erst vor Saisonbeginn für zehn Millionen Euro von AZ Alkmaar zu Bayer gewechselt und hat seitdem 34 Pflichtspiele für die Rheinländer bestritten. Dabei erzielte der niederländische U21-Nationalspieler sechs Tore und bereitete acht weitere vor. Sein Vertrag in Leverkusen ist bis 2030 befristet.

Potenzial für mehr

Die Verantwortlichen bei Bayer hatten von Beginn an große Stücke auf den flinken Dribbler gehalten, zeigten sich allerdings dann doch überrascht davon, wie mühelos sich Poku in der Mannschaft etablierte. „Das ging super schnell. Das war nicht zu erwarten, dass sich ein Spieler aus einer kleineren Liga so gut und schnell adaptiert“, sagte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes im Spätherbst.

Das Potenzial für noch mehr ist definitiv vorhanden. Aktuell ist Poku vor allem wichtiger Rotationsspieler und regelmäßiger Scorer, kassiert immer wieder Sonderlob von Trainer Kasper Hjulmand. Nur schwer vorstellbar, dass Bayer den gebürtigen Hamburger bereits im Sommer wieder ziehen lassen wird, falls kein unmoralisches Angebot eintrudelt.