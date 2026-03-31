Cucurella kritisiert Chelsea-Entscheidung

Marc Cucurella (27) hat die Entlassung von Ex-Coach Enzo Maresca beim FC Chelsea kritisiert. Im Interview mit ‚The Athletic‘ sagt der Linksverteidiger: „Der Moment, als Maresca ging, hatte große Auswirkungen auf uns. Das sind Entscheidungen, die vom Verein getroffen werden. Wenn man mich gefragt hätte, hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen. Um eine solche Veränderung vorzunehmen, ist es am besten, bis zum Ende der Saison zu warten. Man würde allen, den Spielern und dem neuen Trainer, Zeit geben, sich vorzubereiten, eine vollständige Saisonvorbereitung zu absolvieren.“

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Maresca hatte am 1. Januar seinen Posten räumen müssen, zum Nachfolger wurde Liam Rosenior ernannt. Cucurella hat trotz seiner Meinung lobende Worte für den neuen Trainer parat: „Liam ist ein sehr guter Mensch und geht hervorragend mit der Mannschaft und den einzelnen Spielern um.“ Mit Blick auf die zuletzt enttäuschenden Ergebnisse ergänzt der spanische Europameister jedoch: „Er ist gerne nah an uns dran und hat gute fußballerische Ideen, aber wir haben keine Zeit, diese im Training umzusetzen.“