Eintracht-Flirt Cherif vor Überraschungswechsel?

Sidiki Cherif könnte für eine der größten Überraschungen des aktuellen Transferfensters sorgen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, hat der Zweitligist AFC Wrexham ein Angebot für den 19-Jährigen bei Angers SCO eingereicht. Dabei schien die Zukunft des Franzosen eigentlich schon geklärt: Der Angreifer war sich mit Crystal Palace über einen Wechsel einig, doch die Verhandlungen stockten zuletzt.

Crystal Palace hatte für Cherif ein Leihgeschäft inklusive einer Kaufoption in Höhe von rund 15 Millionen Euro angeboten, doch Angers fordert knapp unter 20 Millionen Euro. Nachdem das Interesse von Eintracht Frankfurt zuletzt abgekühlt war, mischt nun überraschend Wrexham im Rennen um die Unterschrift des Youngsters mit. Ein Wechsel in dieser Größenordnung würde einen neuen Transferrekord in der Geschichte der Championship aufstellen.