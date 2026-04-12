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2. Bundesliga

Fortuna: Muslija-Sorgen bewahrheiten sich

von Daniel del Federico - Quelle: f95.de
1 min.
Florent Muslija joggt @Maxppp

Florent Muslija wird Fortuna Düsseldorf für eine lange Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie der Zweitligist verkündet, hat sich der 27-Jährige einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der Kosovare war in der Partie gegen Holstein Kiel (1:2) nach einem Zweikampf unglücklich im Rasen hängengeblieben und musste umgehend ausgewechselt werden.

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Fortuna Düsseldorf
Leider ist es traurige Gewissheit. 😢 Florent Muslija hat sich beim Spiel gegen @Holstein_Kiel einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. 😔

Christian Rasmussen fällt darüber hinaus mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel aus. 😟

🖇️

#f95 | 🔴⚪️
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Aufgrund der schweren Verletzung wird Muslija nicht mehr für die Fortuna auflaufen. Der Leihspieler kehrt nach 30 Pflichtspielen und zehn Torbeteiligungen (fünf Tore, fünf Vorlagen) zu seinem Stammverein SC Freiburg zurück. Der Offensivakteur ist nicht der einzige Ausfall, den die Rheinländer verkraften müssen. Auch Christian Rasmussen wird „bis auf weiteres“ fehlen, da er sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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