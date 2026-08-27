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Seelt verlängert und geht

Der AFC Sunderland hat den Vertrag mit Jenson Seelt verlängert. Parallel dazu zieht der 23-jährige Innenverteidiger für eine Saison weiter. Swansea City hat sich den Niederländer per Leihe gesichert.

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