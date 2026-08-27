Seelt verlängert und geht
Der AFC Sunderland hat den Vertrag mit Jenson Seelt verlängert. Parallel dazu zieht der 23-jährige Innenverteidiger für eine Saison weiter. Swansea City hat sich den Niederländer per Leihe gesichert.
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✍️ Sunderland AFC is delighted to announce that Jenson Seelt has signed a new contract with the Club - and joined Swansea City on loan.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 27, 2026
All the best for the 2026-27 season, Jenson! pic.twitter.com/mc4cpZwHrt
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