Nico Schlotterbeck wird am heutigen Sonntagabend (20:45 Uhr) nicht für Deutschland gegen Griechenland auflaufen. Aus dem offiziell bei der UEFA gemeldeten Aufgebot für die heutige Nations League-Partie geht hervor, dass es der Abwehrmann von Borussia Dortmund nicht in den Kader schaffte. Mit dabei ist dafür Bambasé Conté (23), der beim 1:1 in den Niederlanden gestrichen wurde.

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Bei Schlotterbeck dürfte die Entscheidung jedoch keine Leistungsgründe haben: Der Linksfuß absolvierte jüngst erst seine ersten Partien nach seiner bei der WM erlittenen Sprunggelenksverletzung. Jetzt steht für den 26-Jährigen Schonung beziehungsweise Belastungssteuerung an.

Jürgen Klopp dürfte sich in dieser Personalie besonders eng mit BVB-Coach Niko Kovac abgestimmt haben. Geplant ist, dass Schlotterbeck auch nach dem Griechenland-Spiel beim DFB-Team bleibt, um dort Rhythmus aufnehmen zu können. In Dortmund sind aufgrund vieler Länderspielabstellungen aktuell kaum Profis vor Ort, mit denen er trainieren könnte.