Menü Suche
Kommentar 10
UEFA Nations League

Klopp streicht Schlotterbeck

Jürgen Klopp hält große Stücke auf Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Jetzt hat der Bundestrainer eine Entscheidung getroffen.

von Lukas Hörster
1 min.
Jürgen Klopp und Nico Schlotterbeck diskutieren @Maxppp
Deutschland Griechenland

Nico Schlotterbeck wird am heutigen Sonntagabend (20:45 Uhr) nicht für Deutschland gegen Griechenland auflaufen. Aus dem offiziell bei der UEFA gemeldeten Aufgebot für die heutige Nations League-Partie geht hervor, dass es der Abwehrmann von Borussia Dortmund nicht in den Kader schaffte. Mit dabei ist dafür Bambasé Conté (23), der beim 1:1 in den Niederlanden gestrichen wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Schlotterbeck dürfte die Entscheidung jedoch keine Leistungsgründe haben: Der Linksfuß absolvierte jüngst erst seine ersten Partien nach seiner bei der WM erlittenen Sprunggelenksverletzung. Jetzt steht für den 26-Jährigen Schonung beziehungsweise Belastungssteuerung an.

Jürgen Klopp dürfte sich in dieser Personalie besonders eng mit BVB-Coach Niko Kovac abgestimmt haben. Geplant ist, dass Schlotterbeck auch nach dem Griechenland-Spiel beim DFB-Team bleibt, um dort Rhythmus aufnehmen zu können. In Dortmund sind aufgrund vieler Länderspielabstellungen aktuell kaum Profis vor Ort, mit denen er trainieren könnte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Deutschland
BVB
Jürgen Klopp
Nico Schlotterbeck

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Deutschland Flag Deutschland
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Jürgen Klopp Jürgen Klopp
Nico Schlotterbeck Nico Schlotterbeck
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert