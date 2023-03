80 Millionen: United beobachtet Abraham

Tammy Abraham befindet sich offenbar auf dem Radar von Manchester United. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge haben die Red Devils den 25-jährigen Stürmer in der laufenden Spielzeit mehrmals gescoutet und beobachten dessen Entwicklung. Der FC Chelsea, von dem der Engländer 2021 zur AS Rom gewechselt war, habe jedoch eine Rückkaufklausel und müsse informiert werden, wenn ein Angebot hinterlegt würde.

Die Klausel soll sich auf rund 80 Millionen Euro belaufen und könne ab Juli dieses Jahres gezogen werden. Für die Roma stand der Rechtsfuß in der laufenden Saison bislang in allen 25 Serie A-Partien auf dem Rasen und war an zehn Treffern direkt beteiligt (sechs Tore, vier Vorlagen). Der Vertrag des Sturmtanks in der italienischen Hauptstadt ist noch bis 2026 datiert.

