Lyon-Boss stärkt Bosz den Rücken

Lyon-Trainer Peter Bosz muss sich nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den OSC Lille keine Sorgen um seinen Job machen. OL-Präsident Jean-Michel Aulas sagt gegenüber ‚La Chaîne L'Équipe‘ : „Ich habe nie darüber nachgedacht, den Trainer zu wechseln, es gibt viele positive Punkte und die Saison ist nicht im Eimer. Peter Bosz wird bleiben, das wird eine gute Wahl sein.“

In der Liga steht Lyon derzeit auf Platz zehn mit acht Punkten Rückstand zu den Champions League-Plätzen, im Europa League-Achtelfinale geht es in der kommenden Woche gegen den FC Porto. Aulas kündigt an: „Wir haben uns vorgenommen zurückzukommen, wir werden es in die Top drei schaffen und im Europapokal weit kommen.“