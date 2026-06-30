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Rekord-Ablöse: Ramos wechselt zu Milan

Bei Paris St. Germain kam Gonçalo Ramos in drei Jahren nicht über die Rolle als Edelreservist hinaus. Nun verlässt der portugiesische Nationalspieler die französische Hauptstadt und schließt sich dem AC Mailand an.

von Simon Martis - Quelle: acmilan.com
1 min.
Gonçalo Ramos bejubelt einen Treffer für Paris St. Germain @Maxppp

Die AC Mailand will nach der verpassten Champions League-Qualifikation einen Umbruch einleiten. Mit Gonçalo Ramos kommt nun der Wunschspieler von Neu-Trainer Rúben Amorim. Wie die Rossoneri offiziell bekanntgeben, unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag bis 2031.

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Für den Angreifer greift Milan tief in die Tasche und überweist dem Vernehmen nach über 70 Millionen Euro inklusive Boni an Paris St. Germain. Damit wird Ramos zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte.

Ramos war 2023 per Leihe von Benfica Lissabon nach Paris gewechselt, im Anschluss zahlte PSG 65 Millionen Euro Ablöse. Trotz hochkarätiger Konkurrenz im PSG-Angriff kam der Mittelstürmer in 131 Pflichtspielen auf 45 Tore und zehn Vorlagen. Nach drei Jahren in Frankreich geht es für den portugiesischen Nationalspieler nun in die Serie A.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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