Die AC Mailand will nach der verpassten Champions League-Qualifikation einen Umbruch einleiten. Mit Gonçalo Ramos kommt nun der Wunschspieler von Neu-Trainer Rúben Amorim. Wie die Rossoneri offiziell bekanntgeben, unterschreibt der 25-Jährige einen Vertrag bis 2031.

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Für den Angreifer greift Milan tief in die Tasche und überweist dem Vernehmen nach über 70 Millionen Euro inklusive Boni an Paris St. Germain. Damit wird Ramos zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte.

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Welcome, Gonçalo Ramos ✍️ pic.twitter.com/WzZtivs4q6 — AC Milan (@acmilan) June 30, 2026

Ramos war 2023 per Leihe von Benfica Lissabon nach Paris gewechselt, im Anschluss zahlte PSG 65 Millionen Euro Ablöse. Trotz hochkarätiger Konkurrenz im PSG-Angriff kam der Mittelstürmer in 131 Pflichtspielen auf 45 Tore und zehn Vorlagen. Nach drei Jahren in Frankreich geht es für den portugiesischen Nationalspieler nun in die Serie A.