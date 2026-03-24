Nagelsmann holt Ex-Münchner ins Trainerteam

Bundestrainer Julian Nagelsmann erhält weitere Verstärkung. Der DFB teilt mit, dass Bram Geers bis einschließlich der Weltmeisterschaft im Sommer bei der deutschen Nationalmannschaft als Athletik-Coach fungiert. Der 32-Jährige ergänzt das bisherige Team um Nicklas Dietrich und Krunoslav Banovcic.

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Von Sommer 2024 bis Oktober 2025 hatte Geers beim FC Bayern gearbeitet, diverse DFB-Profis sind dem Belgier also bekannt. Er gilt als enger Vertrauter von Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany. Aktuell ist Geers beim RSC Anderlecht als Performance Director tätig.