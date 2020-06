Napoli: Der Preis für Ruiz & Koulibaly

Wer Fabián Ruiz oder Kalidou Koulibaly verpflichten möchte, der muss wohl oder übel einen dreistelligen Millionenbetrag hinblättern. „Wenn City, United oder PSG mit 100 Millionen Euro kommen, würde ich darüber nachdenken und sie wahrscheinlich verkaufen“, wird Napoli-Präsident Aurelio de Laurentiis im Gespräch mit dem ‚Corriere dello Sport‘ deutlich, „über 60 Millionen Euro denke ich nicht nach.“

Er brauche das Geld nicht, betont der Napoli-Boss und verweist auf die Verträge des begehrten Duos. Innenverteidiger Koulibaly hat in der Stadt am Vesuv noch einen Vertrag bis 2022, Mittelfeldmann Ruiz bis 2023. An Letzterem sind vor allem die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona interessiert, Koulibaly befindet sich im Visier englischer Vereine sowie von Paris St. Germain. De Laurentiis berichtet zudem, dass er Routinier José Callejón ein Angebot zu Verlängerung vorgelegt hat und nun auf eine Reaktion des Spaniers wartet.