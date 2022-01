Liverpool: Klopp hat Corona

Jürgen Klopp wird während des morgigen Spitzenspiels zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool (17:30 Uhr) nicht an der Seitenlinie stehen. Wie die Reds offiziell verkünden, hat sich der deutsche Trainer mit Corona infiziert und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Assistenztrainer Pepijn Lijnders wird Klopp in der Partie ersetzen. Neben dem 54-Jährigen wurden drei weitere namentlich nicht genannte Mitarbeiter der Liverpooler positiv getestet.

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result.