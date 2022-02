Xavi stärkt Dembélé den Rücken

Vor dem Duell gegen Atlético Madrid (4:2) am vergangenen Sonntag war viel über Ousmane Dembélés Berufung in den Kader gesprochen worden. Trainer Xavi begründet nun, warum er den 24-Jährigen nicht einwechselte: „Ich hatte die Idee, ihn in der zweiten Halbzeit spielen zu lassen, aber wir konnten nicht, weil Dani (Alves, Anm. d. Red.) des Feldes verwiesen wurde.“ (zitiert via ‚Sport‘)

Verpasstes könnte der Übungsleiter nun möglicherweise gegen den städtischen Konkurrenten Espanyol Barcelona am morgigen Sonntag (21 Uhr) nachholen. Generell betonte Xavi auch noch einmal, dass die Entscheidung darüber, wer auf dem Rasen steht, ausschließlich ihm obliegt: „Es ist ein abgeschlossenes Thema. Ich werde entscheiden, wann er spielt oder nicht.“