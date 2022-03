Profivertrag für VfB-Stürmer Kastanaras

Der VfB Stuttgart stattet Nachwuchsstürmer Thomas Kastanaras mit einem Profivertrag aus. Wie die Schwaben offiziell verkünden, hat der 19-jährige Torjäger ein bis Juni 2026 datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Im Sommer soll er zum Profikader stoßen.

„Mit Thomas binden wir ein echtes VfB-Eigengewächs langfristig an uns“, freut sich VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, „Thomas hat seinen Weg in unserem Nachwuchsbereich beharrlich und konsequent verfolgt und zeigt konstant gute Leistungen.“ Der griechische U19-Nationalspieler erzielte in dieser Saison starke 25 Tore und gab dazu sieben Vorlagen.